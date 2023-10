Marietta Witkowska zwyciężyła 1. polską edycję "Hotelu Paradise". Choć jej telewizyjny związek nie przetrwał, znalazła miłość poza programem. Przystojny Patryk oświadczył jej się kilka tygodni temu, a niedługo później para pochwaliła się datą ślubu. Narzeczeni zdradzili reporterce Party.pl, jak idą im nauki przedmałżeńskie. Okazuje się, że były one dla nich bardzo emocjonujące.

"Hotel Paradise": Marietta płakała przez księdza?

Udział w programie "Hotel Paradise" była dla Marietty przepustką do świata show-biznesu. Piękna brunetka w programie zyskała wielu fanów, którzy do dzisiaj obserwują ją na Instagramie. Marietta Witkowska wygrała pierwszą edycję "Hotelu" wraz z Chrisem Ducci, jednak para rozstała się dość szybko, a ich relacja nie należy do przyjacielskich.

Telewizyjnemu partnerowi uśmiechniętej brunetki dość szybko udało się znaleźć miłość. Niestety, w przypadku Marietty nie trwało to tak krótko. Jednak, gdy tylko znalazła miłość, szybko okazało się, że to ten jedyny. Przystojny Patryk szybko oświadczył się ukochanej, a już w kwietniu powiedzą sobie sakramentalne "tak". Para zdradziła nam, jak idą im nauki przedmałżeńskie...

Ja się aż popłakałam. (...) To było bardzo emocjonujące. Ksiądz powiedział, że jeżeli uprawiamy seks to nie powinniśmy tego zatajać - wyznała Marietta.

Sprawdźcie w wideo powyżej, co jeszcze zdradziła nam uczestniczka "Hotelu Paradise"!