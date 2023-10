Sara i Przemek w "Hotelu Paradise 4" stworzyli całkiem zgraną parę, choć do finału nie udało im się wytrwać w parze (Przemek odpadł tuż przed, Sara związała się z Michałem). Wydawałoby się, że po programie uczestnicy będą dalej razem, jest jednak inaczej! Czy wpływ na ich relację miały spekulacje, że Sara miała cały czas chłopaka w Polsce? Zobaczcie, co na to Przemek!

Przemek walczy o Sarę z "Hotelu Paradise": "Ufam jej"

Przemek i Sara dziś nie są parą, choć uczestnik zapewniał nas, że nie podda się i będzie dalej walczyć o serce zwyciężczyni "Hotelu Paradise 4". Potem pojawiły się plotki, że Sara w trakcie kręcenia show miała chłopaka w Polsce (stanowczo je zdementowała), jak zareagował na nie Przemek?

Sara jest taką osobą, która ma zasady, takie dziewczyny jak Sara są na wymarciu, ufam jej w 100 procentach! - mówi Party.pl Przemek

Czy Przemek ma pewność, że Sara rzeczywiście nikogo nie miała? Zobaczcie naszą rozmowę!

