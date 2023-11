Hejt na Michała Piróga po 11. odcinku "Azji Express"! Ostatnia odsłona show przyniosła widzom ogromne emocje. Tuż przed finałem pomiędzy uczestnikami zrobiło się naprawdę gorąco! Wiemy już, że nie wszystkie gwiazdy zaprzyjaźniły się na planie programu. Wyraźny konflikt pojawił się zwłaszcza pomiędzy Michałem Pirógiem i Piotrem Czaykowskim, a Antkiem Pawlickim i Pawłem Ławrynowiczem. Zaczęło się od homofobicznych żartów, na które mieli pozwolić sobie Antek i jego kolega. Wypowiedzi aktorów dotyczące orientacji seksualnej rozwścieczyły choreografa, który w ostatnim odcinku postanowił zemścić się na swoich rywalach... Ale od początku! Wczorajszy odcinek rozpoczął się od zadania, przed którym panowie musieli przebrać się w wiązane slipy. Już w szatni pojawiły się niewybredne żarty.

Kolega Antka Pawlickiego tłumaczył później, że to co powiedział w szatni było żartem.

Dzisiaj rano to był ewidentnie żart sytuacyjny, kiedy sobie pozwoliłem na podział na homosiów i heteryków. Dlatego, że jakoś tak się złożyło, że homosie włożyły czerwone majty. A my, heterycy, włożyliśmy białe. No to pomyślałem, że teraz będziemy się bić heterycy na homosiów - zapewniał Paweł.