Gwiazdy "Top Model" o wygranej Radka Pestki

Jak jurorzy i uczestnicy "Top Model" komentują wygraną Radka Pestki? Internauci są w szoku, zwłaszcza fanki Jakoba Kosela, które są zawiedzione jego przegraną. Okazuje się, że Joanna Krupa też spodziewała się zwycięstwa Kosela!

W rozmowie z Party.pl modelka powiedziała, że to Jakob był najbardziej gotowy na karierę w modelingu. Nie oznacza to, że nie cieszy się z wygranej Pestki:

Bardzo sie cieszę, że wygrał chłopak. Trochę szok, który chłopak. Osoba, która jest dzisiaj gotowa, to Jakob. Myślałam, że on albo Karolina wygrają. Ale Radek też jest super, on tyle przeżył od początku programu... - mówi Krupa