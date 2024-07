1 z 11

Podczas weekendowych wydań Dzień Dobry TVN pod studiem śniadaniówki nie brakuje gwiazd, co skrzętnie wykorzystują fotoreporterzy. W niedzielny poranek udało im się przyłapać zmierzających do pracy Kingę Rusin i Bartosza Węglarczyka, a także biegnącego z zespołem Rafała Brzozowskiego. Sfotografowali też uśmiechniętą Martynę Wojciechowską i Roberta Kudelskiego, a w niezbyt dobrym nastroju do pozowania zdawała się być Beata Kozidrak, która po rozdaniu kilku autografów szybko przemknęła do auta.

Tak gwiazdy prezentowały się dziś pod studiem DDTVN: