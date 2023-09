Dominik Abus niezaprzeczalnie należy do grona największych gwiazd stacji TTV. Przebojowy i zawsze uśmiechnięty sportowiec zyskał popularność dzięki "Gogglebox. Przed telewizorem", gdzie od lat występuje u boku Krzysztofa Radzikowskiego. I gdy wydawać by się mogło, że ulubieniec widzów na co dzień również tryska optymizmem i garściami chwyta życie, to za fasadą uśmiechu, odgrywał się jego prywatny dramat. - Ja wiedziałem, że mam depresję cały czas - wyznał Dominik Abus w rozmowie z "Dzień Dobry TVN". Okazuje się, że depresja nie była jego jedynym, poważnym problemem. "Gogglebox": Dominik Abus o swojej depresji Program "Gogglebox. Przed telewizorem" od lat bawi i wzrusza do łez widzów TTV, co więcej to właśnie dzięki niekonwencjonalnemu formatowi w show-biznesie zaistnieli tacy celebryci jak Sylwia Bomba , BigBoy, Izabela Zeiske, Ewa Mrozowska, czy Agnieszka Kotońska. Także dla Dominika Abusa udział w hicie TTV okazał się prawdziwą trampoliną do sławy. Już niebawem celebryta po raz kolejny wystąpi także w nowej odsłonie programu "99 - Gra o wszystko" , gdzie sprawdzi się w wymagających konkurencjach fizycznych, a także logicznych łamigłówkach. I choć zarówno w "Gogglebox", jak i w "99 - Gra o wszystko" Dominik Abus starał się unikać tematu swojego prywatnego życia, to podczas najnowszej rozmowie z mediami zaskoczył wyznaniem. Okazuje się, że zanim Dominik Abus wziął udział w hicie TTV, przez lata zmagał się z depresją. Co więcej, by uciec przed chorobą, celebryta sięgał po alkohol. - Zauważyłem, że potrzebuję pomocy, gdy zaczęło mi się robić słabo i traciłem zdrowie. Przestawałem już funkcjonować. Wtedy też popełniłem największy błąd swojego życia, bo zapijałem smutki - powiedział w rozmowie z "Dzień Dobry TVN" Dominik Abus....