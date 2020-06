Uniwersytet Boloński, Bayern Monachium, pinceta i kabaretki - odpowiedzi na pytania z Milionerów

Uniwersytet Boloński, drużyny Bundesligi, czym jest pinceta i kabaretka - to jedne z najtrudniejszych pytań 272. odcinka "Milionerów". Na jedno z nich uczestniczka udzieliła błędnej odpowiedzi!

Gdzie znajduje się Uniwersytet Boloński?

A: w Hiszpanii B: we Francji C: we Włoszech D: w Belgii

Prawidłowa odpowiedź: C. we Włoszech.

Uniwersytet Boloński to najstarsza istniejąca uczelnia, która znajduje się w północnych Włoszech. Została założona w 1088 roku i stała się wzorem dla średniowiecznych szkół wyższych. Dzisiaj uniwersytet ma oddziały w wielu włoskich miastach, takich jak: Reggio nell’Emilia, Imola, Rawenna, Forlì, Cesena oraz Rimini.

Najbardziej utytułowanym klubem Bundesligi jest:

A: Borussia Dortmund B: Bayern Monachium C: Werder Brema D: Bayer Leverkusen

Poprawna odpowiedź: B. Bayern Monachium.

Bayern Monachium wygrywał 28 razy rozgrywki Bundesligi, czyli niemieckiego odpowiednika ekstraklasy. Do Bundesligi należy 18 najlepszych drużyn w kraju.

Czym jest pinceta?

A: świadczeniem na drugie dziecko B: przyszpilonym plakatem C: świadczeniem dla kombatantów D: przedmiotem do regulacji brwi

Prawidłowa odpowiedź: D. wyreguluje brwi.

Pinceta to inaczej pęseta, czyli narzędzie o dwóch ramionach, którym możemy precyzyjnie złapać małe przedmioty. Najczęściej wykorzystywana jest do domowej depilacji, na przykład do regulowania brwi.

Co to jest kabaretki?

A: aktorkami kabaretowymi B: ażurowymi pończochami C: zwrotką satyrycznej piosenki D: autem specjalnego przeznaczenia

Poprawna odpowiedź: B. ażurowa pończocha.

Kabaretka to pończocha z charakterystycznym wzorem nitek, które układają się w romby. Może ona mieć oczka różnej wielkości i najczęściej dostępna jest kolorze czarnym lub beżowym.

