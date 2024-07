Małgorzata Rozenek i Radek Majdan pojadą w podróż poślubną do Azji? Nie jest tajemnicą, że para już wkrótce weźmie ślub i pojedzie w podróż marzeń, ale nikt nie wie, gdzie odbędzie się ceremonia, ani dokąd gwiazda TVN i były piłkarz wybiorą się później na miesiąc miodowy. Czy będzie to Azja? (Zobacz: Co należy zrobić przed ślubem – przygotowania krok po kroku). Małgosia i Radek spędzili tam kilka tygodni, ponieważ właśnie tam nagrywali program "Azja Express". Choć program TVN budzi wiele kontrowersji, para bardzo dobrze wspomina udział w tym show i z chęcią chciałby wrócić do Azji. Tylko, że tym razem w towarzystwie synów Małgosi, o których gwiazda TVN w rozmowie z nami mówi: "Nasi synowie".

My obiecaliśmy naszym synom, że wrócimy z nimi do Azji. Oczywiście na pewno nie na takich warunkach, bo za bardzo ich kochamy, żeby ich na to narażać. (...) Kambodża, Tajlandia to miejsca, do których z nimi powrócimy, ale podróż poślubna chyba nie tam, powiedziała Party.pl Małgorzata Rozenek.

Zatem gdzie polecą w podróż poślubną? Zobaczcie, jak na to pytanie zareagował Radek Majdan.

