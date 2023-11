Wiktoria Gąsiewska obchodzi dziś swoje 19. urodziny. Gwiazda "Rodzinki.pl", a teraz również jedna z faworytek "Tańca z gwiazdami" będzie świętować ten dzień nie tylko z jej chłopakiem Adamem Zdrójkowskim, ale też z... Oskarem z show Polsatu.

Co będą razem robić? I co Wiktoria dostała na urodziny od Adama już kilka dni wcześniej? Posłuchajcie, co powiedziała w rozmowie z Party.pl sama Wiktoria Gąsiewska.

Wiktoria Gąsiewska obchodzi dziś urodziny.