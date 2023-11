1 z 5

Dla miłośników fitnessu i aktywnych użytkowników serwisu YouTube są gwiazdami od dobrych paru lat. Ale dla widzów telewizyjnych programów rozrywkowych Pamela Stefanowicz (28) i Mateusz Janusz (28) byli postaciami zupełnie nieznanymi. Byli, bo od kilku tygodni dzięki udziałowi w show „Azja Express” stają się coraz sławniejsi. Fit Lovers, bo pod takim szyldem działa para, szybko jednak przekonali się, że popularność ma też ciemne strony, a jedną z nich jest hejt.

Od tańca do gwiazd

„Zyskaliśmy wiele w oczach naszych dzieci, odkąd ich znamy”, wyznała niedawno we „Fleszu” Magda Steczkowska, która wraz ze swoim mężem też występuje w tej edycji „Azja Expressu”. Dodała też, że jej trzy córki wcale nie kibicują swoim rodzicom, ale właśnie Fit Loversom. Wbrew pozorom nie ma w tym nic dziwnego, bo Mateusz i Pamela to idole młodego pokolenia. Ale ciężko na ten status pracowali. Oboje pochodzą z Pomorza – ona z Kołobrzegu, on z Lęborka. Oboje zaczynali od tańca – ona trenowała taniec nowoczesny, a on break-dance. Poznali się sześć lat temu podczas studiów na gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Podobno ich uczucie narodziło się na sali treningowej, gdzie Mateusz pokazywał Pameli układy akrobatyczne. Jeszcze w czasie studiów oboje osiągnęli sporo sukcesów w kulturystyce oraz fitnessie. Później, jak wielu absolwentów AWF, postanowili pracować jako trenerzy personalni w fitness clubie. To im jednak nie wystarczyło. Dlatego założyli razem blog, na którym dzielili się poradami dotyczącymi treningów i zdrowej diety, a potem też kanał na YouTubie. Ale największe zainteresowanie wzbudziły oczywiście filmiki dotyczące ich życia prywatnego. Nagranie z oświadczyn w ciągu pół roku obejrzało 2,4 mln osób. Dziś kanał duetu Fit Lovers ma już prawie milion obserwujących i ta liczba wciąż rośnie. Przybywa też propozycji komercyjnych. Firm chcących się u nich reklamować nie odstrasza nawet to, że Pamela i Mateusz za jeden post żądają prawie 8 tys. złotych.