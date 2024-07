"Mali Giganci" to show, które wzbudziło wiele kontrowersji. Dzieciaki jednak bawią się świetnie, a jury dokładało zawsze wszelkich starań, aby nikogo nie skrzywdzić. Do finałowego odcinka zaproszono nawet znane gwiazdy. Zobacz: Zakochany Grzegorz Hyży promienieje. W finale Małych Gigantów dał z siebie wszystko

Finał był bardzo emocjonujący i nie zabrakło mnóstwo pozytywnych emocji i wzruszeń. Na scenie wystąpili nawet opiekunowie dwóch drużyn, które doszły do ostatniego odcinka, czyli Aneta Todorczuk-Perchuć i Piotr Rubik. Podobnie jak poprzednio uczestnicy dali z siebie wszystko, a było o co walczyć, ponieważ zwycięska drużyna wraz z rodzinami wygrała wycieczkę do Disneylandu. Niestety pierwsze miejsce było tylko jedno, a według głosów jury od pierwszego odcinka aż do dzisiaj najwięcej punktów zdobyła drużyna Piotra Rubika!

Kibicowaliście im?

