1 z 6

Już dziś o 20:30 finał programu "Hit, Hit Hurra" na żywo w TVP 1. Z tej okazji do Polski przyleciała jurorka show, Edyta Górniak, która szykuje ogromną niespodziankę dla fanów i widzów! Jak udało nam się dowiedzieć, gwiazda wykona aż dwa przeboje Whitney Houston! Wraz z Kayah i Martą Zalewską, prowadzącą show, zaśpiewa "I'm Every Woman", a także wykona piękną balladę "I Have Nothning", której producentem jest David Foster, prywatnie zaprzyjaźniony z Edytą!

Zobacz: Edyta Górniak zaśpiewała przebój Whitney Houston! Mamy ciarki i gęsią skórkę - musicie tego posłuchać

Jakie dalsze plany ma Edyta Górniak? Zaraz po finale show wylatuje do USA, jednak wróci na święta, którae spędzi z mamą i synkiem, Allanem. Zaraz potem będzie szykować się do koncertu - Sylwestra z Dwójką, gdzie jest jedną z największych gwiazd!

Czekacie na występ Edyty w "Hit Hit Hurra"? Już dziś włączćie TVP 1 o 20:30!

Zobacz także: "Mamo, nie przeszkadzaj mi!" - powiedział Allan do Edyty Górniak! To co zobaczyła, przerosło jej oczekiwania! ;) ZDJĘCIE