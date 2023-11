Reklama

Siostry Godlewskie zasugerowały niedawno Ewie Farnej, że pomogą jej zadbać o ciało. I rozpętała się mała aferka. Na szczęście wokalistka nie zniża się do pewnego poziomu i nie skomentowała uwag sióstr aspirujących do miana piosenkarek, a jedynie wstawiła zdjęcia swojego brzucha. O komentarz w sprawie poprosiliśmy Ewę Zakrzewską, modelkę plus size oraz jurorkę programu "Supermodelka Plus Size" w Polsacie. Co sądzi na temat artystki? Zobacz!

Zobacz także: Ewa Zakrzewska odebrała dwie nagrody w redakcji Party.pl! "Pokazujmy to! Nie udawajmy, że jest inaczej!

Reklama