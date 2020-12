Ewa Mrozowska z "Gogglebox" pokazała twarz synka. Podobny do mamy?

Ewa Mrozowska z "Gogglebox. Przed telewizorem" pochwaliła się swoją pociechą! Na instagramowym profilu Sylwii Bomby, czyli jej serdecznej koleżanki z programu, pojawiło się zdjęcie, na którym możemy zobaczyć Leonka! Chłopiec rośnie jak na drożdżach, a do tego w końcu widzimy twarz malucha. Zobaczcie, do kogo jest podobny!

Ewa Mrozowska z "Gogglebox. Przed telewizorem" pokazała twarz synka

Ewa Mrozowska to uwielbiana gwiazda programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Razem z Sylwią Bombą stworzyła fantastyczny duet, który już od lat bawi widzów do łez. Dziewczyny dostarczają nam świetnej rozrywki nie tylko w show TTV, ale także na swoich profilach instagramowych. Ewa i Sylwia zgromadziły rzeszę fanów, którzy na bieżąco śledzą ich poczynania.

Tym razem na Instagramie Sylwii Bomby pojawiło się zdjęcie oraz nagranie ze wspólnego spotkania z Ewą Mrozowską. Bohaterki "Gogglebox. Przed telewizorem" już zdecydowanie poczuły klimat świąt! W tle widzimy pięknie ubraną choinkę oraz mnóstwo bożonarodzeniowych dekoracji. Sylwia i Ewa nie zapozowały do zdjęcia same - widzimy na nich również Antosię i Leosia!

Sylwia Bomba od pierwszych chwil życia pokazuje swoją córeczkę w mediach społecznościowych. Z kolei Ewa Mrozowska do tej pory wstawiała zdjęcia ze swoim synkiem tylko w taki sposób, aby nie było widać jego twarzy. Ale tym razem zrobiła mały wyjątek i możemy zobaczyć nieco więcej.

Wczoraj u nas było takie mikołajkowe szaleństwo 🥳 cztery żywioły w jednym miejscu 🙈 i wciąż nie wiemy jak udało nam sie zrobić wspólne zdjęcie 🤩 młode pokolenie gogglebox nadchodzi 🙈 (choinka przeżyła, ze strat tylko jedna bombka stłuczona 😆) - napisała Sylwia Bomba pod zdjęciem z Ewą, Leonkiem i Antosią.

Zobaczcie to urocze zdjęcie oraz wideo i oceńcie sami, czy Leon jest podobny do Ewy Mrozowskiej! (Aby zobaczyć wideo, kliknij strzałkę w prawo).

