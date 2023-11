Czy dziś padnie milion w "Milionerach"? Maria Romanek, emerytowana nauczycielka języka polskiego z Bieszczad, we wtorkowym odcinku fantastycznie poradziła sobie z pytaniami Huberta Urbańskiego. Już tylko cztery kroki dzielą ją od głównej wygranej.

Nauczycielka wygra milion w "Milionerach"?

Maria Romanek zrobiła ogromne wrażenie na widzach programu "Milionerzy" ogromną wiedza i opanowaniem. Była nauczycielka ma jeszcze koła ratunkowe do wykorzystania Czy to właśnie pani Maria dołączy do grona zwycięzców tytułowego miliona? Do tej pory pytanie za milion, w polskiej edycji programu, zostało zadane tylko raz. Był to 28 marca 2010 roku. Wówczas poprawnej odpowiedzi udzielił Krzysztof Wójcik, wygrywając milion. Czy historia dziś się powtórzy?

„Milionerzy” dziś o godzinie 20:55 na antenie TVN.

Maria Romanek zostanie milionerką?

Jakie pytania dla emerytowanej nauczycielki szykuje Hubert Urbański?