Anita Sokołowska została jurorką "The Brain. Genialny umysł". Program został świetnie przyjęty przez widzów i ma dobrą oglądalność. Traktuje o zwyczajnych-niezwyczajnych ludziach, których umiejętności są zadziwiające. Świetna pamięć, genialny słuch czy zdolności w liczeniu. My zapytaliśmy gwiazdę serialu "Przyjaciółki", czemu zgodziła się zostać jurorką, choć do tej pory raczej stroniła od show? Pierwszy raz złamała swoja żelazną zasadę kiedy brała udział "Top Chef. gwiazdy od kuchni", teraz ocenia innych... Po co?

Reklama

Sokołowska o udziale w "The Brain. Genialny umysł"

Szukam nowych wrażeń. W „Przyjaciółkach” gram 5 lat, w „Na dobre i na złe” prawie 13, a film na razie się o mnie nie upomina. Choć mam nadzieję, że - jak skończę pięćdziesiątkę - to może ktoś zauważy, że nadaję się na czyjąś filmową matkę. Póki co szukam innej energii. Znala­złam ją właśnie w programie „The Brain”. Jego uczestnikami są tzw. zwykli ludzie, ale z genialnymi umiejętnościami. Czuję przed nimi wielką pokorę - mówi "Fleszowi" Anita Sokołowska.

Okazuje się, że Anita Sokołowska dzięki show, zaczęła myśleć o tym żeby dalej się rozwijać. Chce też polepszyć umiejętności swojego syna 3,5-letniego Antka, bo jak widzi co wyprawiaja dzieci w programie zdaje sobie sprawę, że nauka szybkiego zapamiętywania może mu się przydać.

„The Brain” to nie jest kolejny talent­-show. Tu chodzi o pokazanie ludzkich możliwości. Towarzyszą temu niesamo­wite historie. Na przykład jeden z uczest­ników w wieku 32 lat nie radził sobie z życiem: gubił PIN-y do kart, nie pamiętał dat, terminów spotkań. Postanowił ćwi­czyć pamięć. I po dwóch latach pojawia się w naszym studiu jako Spider-Man. Robi show, zjeżdża na linach, rozbraja sejfy, w kilka sekund zapamiętuje kody i PIN-y. Okazało się, że miał predys­pozycję do szybkiego zapamiętywania. Więc mówię do siebie: „Sokołowska, kopnij się w cztery litery i zacznij nad sobą pracować. Chcieć to móc!” - powiedziała Anita w wywiadzie do 'Flesza".

Co jeszcze powiedziała? Zapraszamy do lektury magazynu "Flesz", którzy od poniedziałku 20 marca znajdziemy w kioskach.

Zobacz także

Zobacz także: "The Brain. Genialny Umysł": Człowiek pająk i żywy magnetofon w 3. odcinku! ZWIASTUN!

Anita Sokołowska na planie show "The Brain. Genialny umysł".

ONS

Anita Sokołowska to jedna z bardziej lubianych aktorek w Polsce. Od lat gra doktor Lenę w "Na dobre i na złe" oraz już 5 lat Zuzę w "Przyjaciółkach".

East News

Reklama

Anita Sokołowska jest związana z reżyserem teatralnym Bartoszem Frąckowiakiem, z którym wychowuje synka Antka.