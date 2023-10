Roxie Węgiel wraz z koleżanką, Oliwią Górniak, zawalczą o miejsce w półfinale "Dance Dance Dance". Ich przygoda z programem już od pierwszego odcinka budziła sporo kontrowersji. Zaczęło się z hukiem, ponieważ Agustin Egurrola jej starania na parkiecie podsumował słowami: "nudne i szkolne".

Nagromadzone emocje i nagła krytyka ze strony jurora sprawiły, że po twarzy Roxie Węgiel popłynęły łzy. Byliśmy na treningach Roxie tuż przed półfinałem i zapytaliśmy, co czuła gdy wówczas stała na scenie:

To był taki zjazd adrenaliny. Jak zeszłam ze sceny to się popłakałam bardziej przez to, że cały dzień tłumiłam w sobie te emocje. To był też mój pierwszy taniec na scenie, bo ja nigdy nie tańczyłam i te emocje ze mnie zeszły. To stąd te łzy, bo krytyka krytyką, trzeba przyjąć na klatę i pracować, żeby było lepiej - podsumowała

Czy ma żal do Agustina za te ostre słowa? Co młoda gwiazda sądzi o innych jurorach? Czy podcinają jej skrzydła? Zobaczcie, co zdradziła nam Roxie Węgiel.

fot. Natasza Młudzik / Waldemar Kompała / TVP