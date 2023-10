Roksana Węgiel wraz ze swoją przyjaciółką w brawurowy sposób dostały się do finału "Dance Dance Dance". Półfinałowy odcinek zdecydowanie należał do nich. Udało im się zdobyć maksymalną ilość punktów za każdy z występów solowych oraz za duet. To pierwsza taka sytuacja w 3. edycji programu. Czy Roxie Węgiel ma chrapkę na wygraną? Czy to już ten etap w "Dance Dance Dance", że rywalizacja wysunęła się na pierwszy plan?

Reklama

Nie w ogóle nie czujemy rywalizacji, my się bardzo zżyliśmy, przez cały program panowała rodzinna atmosfera, W ogóle nie ma czegoś takiego, poza tym wygrana idzie tak czy siak na jakiś dobry cel. Najważniejsze że czynimy dobro. Po ostatnim odcinku spełniłyśmy swoje marzenia w tym programie - wyznała nam Roxie Węgiel, kiedy odwiedziliśmy ją na jej treningu

Co jeszcze nam zdradziła przed finałem? Zobaczcie nasze wideo.

Zobacz także: "Dance Dance Dance": Roksana Węgiel płacze po występie a z nią całe studio! Egurrola: "To najlepszy występ tej edycji"

Party.pl