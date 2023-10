To pierwsza taka sytuacja w historii programu "Dance Dance Dance"! Walka na parkiecie była wyrównana do tego stopnia, że jury nie było w stanie wyłonić lepszego! W dzisiejszym odcinku mieliśmy pożegnać aż dwa duety, jednak na eliminację będzie trzeba jeszcze poczekać!

Tego wieczora w gronie zagrożonych duetów znaleźli się: Małgorzata Opczowska i Robert El Gendy, Marta Paszkin i Paweł Bodzianny z "Rolnik szuka żony" oraz Anna Matysiak i Stanisław Karpiel-Bułecka. Sam fakt, że rywalizowały ze sobą aż trzy duety już był niecodzienną sytuacją. Różnica między duetami wynosiła 15 punktów, a to oznaczało, że Małgorzata i Robert, aby awansować do kolejnego odcinka, musieli zdobyć co najmniej 15,5 punktu.

Joanna Jędrzejczyk, Ida Nowakowska i Agustin Egurrola pojedynczo prezentowali napisaną wcześniej punktację za solowy występ Roberta El Gendy, który tego wieczoru tańczył jako ostatni. Ku zdziwieniu wszystkich uczestników, jego występ również został oceniony na 15 punktów, co oznaczało remis!

Szanowni państwo, to oznacza, że pierwszy raz w historii programu „Dance Dance Dance” żaden duet nie opuszcza dziś programu - zakomunikował gospodarz programu.

Legendarny moment możecie zobaczyć jeszcze raz w powyższym wideo! Czy dzisiejsza sytuacja sprawi, że w kolejnym odcinku pożegnamy więcej par? O tym przekonamy się już 9 kwietnia!

