Według widzów Agnieszka i Damian to najlepiej dobrana para 10. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Uczestnik nawet w ekstremalnych sytuacjach stara się zrozumieć żonę, tak też było, gdy część ich wspólnej podróży poślubnej zdecydowała się poświęcić swoim sprawom zawodowym.

To, że Damian się tak dostosowuje do Agnieszki wynika z tego, że on się na tym etapie bardzo stara i chce zrobić wszystko, by ta relacja wyszła

- podsumowała ekspertka Ślubu od pierwszego wejrzenia.