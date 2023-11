Czy będzie kolejny sezon "Kuchennych Rewolucji"?

1 z 5

Za nami 16. sezon "Kuchennych Rewolucji" z Magdą Gessler! Jaka była oglądalność tego popularnego show? Jak podają wirtualnemedia.pl ostatnia seria zgromadziła przed telewizorami średnio aż 2,51 mln widzów! To o 80 tysięcy więcej niż rok temu. Najchętniej oglądany odcinek wyemitowany był 19 października. Śledziło go średnio 2,87 mln widzów. To dało stacji oczywiście pozycję lidera w paśmie.

