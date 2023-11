Na początku stycznia wystartowała druga edycja programu "Sanatorium miłości". Widzowie poznali nowych uczestników, którzy w Ustroniu będą szukali swojej drugiej połówki. Wielu z nich zdążyło już podbić serca fanów show TVP1.

Reklama

Zobacz także: "Sanatorium miłości": Wiesia zostanie królową turnusu? Widzowie nie mają wątpliwości!

Nie da się ukryć, że "Sanatorium miłości" to prawdziwy hit, który dorównuje popularności "Rolnikowi". Czy to oznacza, że możemy spodziewać się 3. edycji show o emerytach? Zobaczcie, co zdradziła nam Marta Manowska!

Reklama

Zobacz także: Czwarty program Marty Manowskiej! Odejdzie z "Rolnik szuka żony"?! Znamy prawdę!