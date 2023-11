Jest decyzja TTV w sprawie kolejnego sezonu „Googlebox. Przed telewizorem”! Jak informują wirtualnemedia.pl, stacja będzie kontynuować reality show. Prowadzone są castingi na nowych uczestników programu do jedenastej serii! Kiedy zobaczymy nowy sezon?

W show "Googlebox. Przed telewizorem” możemy śledzić kilkunastu uczestników, którzy oglądają wybrane audycje telewizyjne i żywo na nie reagują. A więc oglądamy kogoś, kto ogląda telewizję.

W czym tkwi fenomen tego programu?

Kluczem do sukcesu „Goggleboxa” są ludzie, których chcemy gościć co tydzień w swoich domach. To są realni i szczerzy do bólu telewidzowie, z którymi bawimy się i na nowo przerabiamy najciekawsze momenty telewizyjne. Zresztą casting do „Goggleboxa” nie skończył się, to jest proces, który trwa i w każdym sezonie próbujemy dawać szansę nowym widzom. Aktualnie ten sam producent, Well Well Production, kompletuje równie odważną i charakterną ekipę do programu „Vlogbox” - tłumaczyła w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl Lidia Kazen, dyrektor programowa TTV