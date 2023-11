Ponad 11 milionów widzów ogląda programy z udziałem Marty Manowskiej - "The Voice Senior" i "Sanatorium miłości" cieszą się oglądalnością na poziomie 3 mln widzów, zaś "Rolnik szuka żony" śledzi ponad 4 mln widzów! Niedawno zaś okazało się, że Manowska poprowadzi jeszcze jeden program - "8 wspaniałych"! Czy to oznacza, że będzie musiała pożegnać się z jedną z produkcji? Zobaczcie, co nam zdradziła na ten temat!

Reklama

Zobacz także: Marta Manowska ostro o hejcie wokół uczestników „Rolnik szuka żony”! Co się stało?