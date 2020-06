Co robią tybetańskie psy modlitewne i co krochmalimy? Pytania z Milionerów. Sprawdź odpowiedzi!

Co robiły tybetańskie psy modlitewne, jakie materiały krochmalimy, jak nazywa się ściana bez okien. Na jedno z tych pytań uczestnik dzisiejszego odcinka "Milionerów" udzielił błędnej odpowiedzi. Sprawdźcie, czy wybralibyście prawidłowe warianty.

Najciekawsze pytania i odpowiedzi z 274. odcinka programu "Milionerzy".

Co robiły tybetańskie psy modlitewne?

A: klęcząc, patrzyły w niebo B: składały przednie łapy C: uruchamiały młynki z mantrami D: wyszczekiwały prośby do bóstw

Poprawna odpowiedź: D. uruchamiały młynki z mantrami.

Tybetańskie psy modlitewne były przyuczane i wykorzystywane do obracania młynków modlitewnych. Były to psy rasy spaniel tybetański, które mnisi od małego hodowali na "psy modlitewne".

Co krochmalimy?

A: bawełniane koronki B: welwetowe spódnice C: flauszowe płaszcze D: wełniane swetry

Poprawna odpowiedź: A. bawełniane koronki.

Krochmalenie wykorzystuje się do tkanin, takich jak obrusy, zasłony, firanki, które często ozdobione są bawełnianymi koronkami. Wykrochmalone materiały są odpowiednio zabezpieczone, nie wchłaniają kurzu i wilgoci, dzięki czemu zapobiegamy namnażaniu się bakterii. Dodatkowo tkanina jest gładka i nie gniecie się. Obecnie wykonuje się to przede wszystkim w szpitalach, przychodniach czy ośrodkach rehabilitacji. Krochmal to płyn, który powstaje z połączenia skrobi ziemniaczanej z wodą.

Ściana bez okien to ściana:

A: kulawa B: martwa C: ślepa D: niema

Poprawna odpowiedź: C. ślepa.

Ślepą ścianą określa się całą elewację pozbawioną otworów okiennych lub drzwiowych. Choć to rozwiązanie nie uchodzi za zbyt praktyczne i estetyczne, niekiedy jest niezbędne, aby spełnić zasady prawa budowlanego. Ślepa ściana sprawdza się w przypadku, kiedy chcemy postawić budynek w niewielkiej odległości od krańca działki lub budynku sąsiada.

Czy znaliście wszystkie odpowiedzi z dzisiejszego 274. odcinka programu "Milionerzy", emitowanego ponownie 4 czerwca 2020 roku?

Powtórki 5. sezonu programu "Milionerzy" możecie oglądać od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:55 w stacji telewizyjnej TVN. Na stronie Party.pl codziennie znajdziecie relacje z najnowszego odcinka "Milionerów" z najciekawszymi pytaniami i prawidłowymi odpowiedziami.

