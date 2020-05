Od 11 maja na antenie TVP 2 można oglądać teleturniej "Moja klasa - Back to school" prowadzony przez Macieja Kurzajewskiego (emisja od poniedziałku do piątku o godzinie 18:30 w TVP 2). Program daje widzom możliwość zabawy oraz sprawdzenia swojej wiedzy bez wychodzenia z domu!

Gracze łączą się z prowadzącym poprzez streaming, by sprawdzić swoją wiedzę i wygrać pieniądze. To pełna emocji rodzinna podróż przez wszystkie klasy szkoły podstawowej i liceum. Ściąganie i podpowiadanie dozwolone. Zasady są proste - uczestnik i jego pomocnicy, jako jedna drużyna odpowiadają na pytania związane z wiedzą z ośmiu klas Szkoły Podstawowej i czterech klas Liceum Ogólnokształcącego. Wybierają jedną z czterech proponowanych odpowiedzi. Po każdej prawidłowej - zdają do następnej klasy i na koniec, czyli po ukończeniu klasy IV LO - zdają maturę. Matura to wielki finał teleturnieju „Moja klasa – Back to School” – tam trzeba poprawnie odpowiedzieć na 5 otwartych pytań.

Udział w teleturnieju może wziąć każdy nie wychodząc z domu. Jak przejść wstępną kwalifikację do „Maja klasa – Back to School”? Wystarczy wysłać filmik z prezentacją siebie i swoje drużyny na adres: mojaklasa@hugopolska.pl!

Chcecie sprawdzić swoją wiedzę, zanim zgłosicie się do show? Oto pytania, które padły już w jednym z odcinków! Dalibyście radę wygrać główną nagrodę?

Czas start!

