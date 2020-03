Co nowego oglądać na Netflix? Premiery tygodnia - filmy i seriale

Co nowego oglądać na Netflix? W każdy piątek w serwisie udostępniane są nowe filmy i seriale. Jeśli chcecie być na bieżąco z nowościami, koniecznie sprawdźcie, co pojawi się na platformie od 13 do 19 marca 2020 roku. W tym tygodniu pojawi się wiele wyczekiwanych premier, między innymi "Szkoła dla elity", "Botoks" i "Proceder".

Co nowego oglądać na Netflix? Nowe filmy na Netflixie

"Gokarty" od 13 marca

Odważny nastolatek odkrywa ekscytujący świat wyścigów gokartami. Walczy o wygraną z pomocą przyjaciół i nieco oschłego trenera, który kiedyś sam się ścigał.



"Zaginione dziewczyny" od 13 marca

Niezwykła historia oparta na faktach. Zdesperowana kobieta próbuje wyjaśnić sprawę zniknięcia swojej córki. Przez przypadek trafia na serię niewyjaśnionych morderstw.

Co nowego oglądać na Netflix? Nowe seriale na Netflixie

Mat. promocyjne

"Bloodride" - sezon 1. od 13 marca

Norweski horror z elementami tajemnicy i czarnej komedii, charakteryzującej się makabrycznym humorem. Każdy odcinek serialu opowiada inną historię, osadzoną we własnym świecie, w którym dzieją się rzeczy niepojęte rozumem.



"Kingdom" - sezon 2. od 13 marca

Tajemnicza plaga pustoszy królestwo. Następca tronu wyrusza w podróż, która ma ocalić jego ziemię przed brutalnymi zombie.



"Szkoła dla elity" - sezon 3. od 13 marca

To ostatni rok licealistów w szkole Las Encinas. Powrót Polo do szkoły zbudzi wiele emocji - jak uczniowie sobie z tym poradzą?



"The Valhalla Murders" od 13 marca

Detektyw po długim czasie powraca z Oslo do swojego rodzinnego kraju, na Islandię. Tam wraz z miejscową policjantką będzie próbował schwytać seryjnego mordercę.



"Kobiety nocy" od 13 marca

Żona wschodzącej gwiazdy amsterdamskiej polityki zastaje wciągnięta w mroczny świat narkotyków i nielegalnych interesów. Przeszłość nie daje o sobie znać, a dawne zdarzenie odbiły piętno na jej życiu.

Co nowego oglądać na Netflix? Nowe filmy i seriale na licencji

"Puzzle" od 13 marca

Opowieść o Agnes, dla której układanie puzzli z niezwykłym, nieco ekscentrycznym mężczyzną stanie się odskocznią od szarości życia codziennego

"Ósma klasa" od 13 marca

13-letnia Kayla bardzo różni się od swoich rówieśników i nie ma zbyt wielu przyjaciół. Aby odpocząć od problemów, zakłada kanał na YouTubie i prowadzi bloga. Czy uda się jej znaleźć przyjaciół?

"Jurassic World: Upadłe królestwo" od 19 marca

Uśpiony wulkan budzi się do życia i zagraża zwierzętom żyjącym na wyspie. Owen i Claire walczą o ocalenie zagrożonych dinozaurów.

"Botoks" od 19 marca

Film opowiada historię kobiet, które pracują w służbie zdrowia. W swojej pracy spotykają się z wieloma nadużyciami, patologiami i nielegalnymi przedsięwzięciami.

"Proceder" od 19 marca

Historia sławnego polskiego rapera Tomasza Chady, który zginął tragicznie w niewyjaśnionych okolicznościach. Film pojawi się na Netflixie już 18 marca, dokładnie dwa lata po jego śmierci.

Inne filmy na licencji:

"The Underclass" od 13 marca

"Uzależniona" od 15 marca

"Faceci z misją" od 17 marca

"Ultraviolet" od 17 marca

Zobacz także: Netflix na marzec 2020. Pojawi się film "Kler". Jakie nowości? Co będzie kontynuowane?

Co nowego oglądać na Netflix? Nowości dla dzieci na Netflixie

"Dzieciak rządzi: Znowu w grze" - sezon 3. od 16 marca

Szef Bobas traci świetną pracę w korporacji. Od tego momentu zaczyna karierę wolnego strzelca i organizuje własny zespół. Przed nimi ważna misja, czy uda się im osiągnąć sukces?



"Baranek Shaun: Przygody na farmie" - sezon 1. od 17 marca

Urokliwy baranek Shaun poszukuje na farmie niesamowitych przygód. Zobaczcie jakie przygody spotkają go w najbliższym czasie.