Kolejny sezon "M jak miłość" oficjalnie dobiegł końca i to z wielkim przytupem. Produkcja zaserwowała odbiorcom niezłą dawkę emocji, co finalnie poskutkowało niemałym poruszeniem. Widzowie są oburzeni, ale nie tylko wydarzenia z serialu do tego doprowadziły... jest coś jeszcze, z czym nie są w stanie się pogodzić.

Reklama

Burza po finałowym odcinku "M jak miłość"

21 maja Telewizja Polska wyemitowała ostatni już odcinek "M jak miłość" przed przerwą wakacyjną. Mikołaj Roznerski zdążył już pożegnać się z fanami, a warto wspomnieć, że to jego wątek jest dziś najgłośniej omawiany. W finałowym epizodzie grany przez niego Marcin wpadł w poważne kłopoty i został dotkliwie pobity!

Co prawda Chodakowski cudem przeżyje, jednak w wyniku odniesionych obrażeń starci pamięć. Czy to oznacza, że jego związek z Kamą, graną przez Michalinę Sosnę, jest poważnie zagrożony? O tym widzowie przekonają się za kilka miesięcy, bowiem kolejny odcinek ma ukazać się dopiero 2 września! Tymczasem po ostatnim epizodzie w sieci wybuchła afera.

Mikołaj Roznerski Instagram@mjakmilosc.official

Spora część fanów wytyka produkcji, że od dawna fabuła serialu toczy się wokół Marcina Chodakowskiego. Inni natomiast są wściekli, że sezon zakończył się tak szybko! Niegdyś bowiem finał planowano tuż przed wakacjami, natomiast teraz doszło do niego jeszcze przed końcem maja.

Niedługo to w kwietniu będzie zakończenie sezonu

Chyba żartujecie sobie

Fajny finał sezonu, natomiast fakt, że ma on miejsce już w maju, jest kiepskim żartem

Szkoda, że tak szybko kończycie sezon. Pamiętam, jak zawsze sezon był do czerwca

Mam nadzieję, że kolejny sezon nie będzie tak jak ten... pt. ''M jak Marcin''

Co natomiast czeka Marcina po wakacjach? Z prezentowanego zwiastuna dowiadujemy się, że ten ledwo ucieknie od gangstera, jednak nie będzie pamiętał, kim jest, co się stało i dokąd powinien pójść. W końcu spotka na swojej drodze nieznajomą kobietę, która będzie starała się mu pomóc. Nie ma więc wątpliwości, że przez amnezję nie wróci szybko do domu.

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Ta gwiazda zniknęła z „M jak miłość”, a teraz wraca do TVP. Kolejne wielkie zmiany

Mikołaj Roznerski, Michalina Sosna Instagram@mjakmilosc.official