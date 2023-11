Reklama

Powstanie kolejna edycja "The Voice od Poland"? Muzyczne talent-show już od kilku lat przyciąga przed telewizory miliony widzów. W jesiennej ramówce TVP mogliśmy oglądać dziewiątą odsłonę programu- która zakończy się właśnie dziś. Fani "The Voice of Poland" z pewnością czekają na informację, czy program jeszcze wróci na antenę Telewizyjnej Dwójki... Teraz okazuje się, że władze TVP podjęły już decyzję! Jaką?

Będzie 10. edycja "The Voice of Poland"!

Według informacji portalu wirtualnemedia.pl władze TVP zdecydowały, że powstanie dziesiąta edycja show! "The Voice of Poland" ma wrócić na antenę jesienią 2019 roku. Kto zostanie jurorem w kolejnej odsłonie show? Czy znów zobaczymy Michała Szpaka, Patrycję Markowską, Piotra Cugowskiego i Grzegorza Hyżego? Tego wciąż nie wiadomo.

Czekacie już na 10. edycję "The Voice of Poland"? Przypominamy, że od 1 stycznia 2019 roku Telewizyjna Dwójka będzie pokazywać drugą odsłonę "The Voice Kids".

