Sensacja! Jedna z najlepszych wokalistek w Polsce, Beata Kozidrak dołączy do nowej edycji muzycznego show Polsatu "Śpiewajmy razem. All together now". Gwiazda zastąpi w roli jurorki Ewę Farną, która w tym sezonie postanowiła skupić się na karierze muzycznej.

To będzie wielkie święto dla wszystkich fanów Beaty i zespołu Bajm. Ponoć wokalistka długo nie chciała przyjąć propozycji. Podobno ostatecznie przekonał ją nowy, odświeżony skład jurorski programu. Jak ustaliło"Party", producenci kuszą także m.in. znanego autora tekstów Jacka Cygana, który wciąż nie podjął ostatecznej decyzji. Ten sezon "Śpiewajmy razem. All together now" zapowiada się więc obiecująco! Więcej w nowym "Party".

Beata Kozidrak wystąpi w muzycznym show Polsatu

