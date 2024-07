O kryzysie w związku Beaty Kozidrak i Andrzeja Pietrasa mówi się od kilku miesięcy. Para wydała ostatnio oświadczenie, w którym zaprzeczyła informacjom o rozwodzie. Plotki ostatnio znowu wróciły, nic dziwnego, że Beata Kozidrak na pokazie Agnieszki Maciejak została zapytana przez Agnieszkę Jastrzębską z DDTVN o kryzys małżeński.

Co odpowiedziała na to Beata Kozidrak?

“Nie boję się. Moje życie prywatne to moja prywatna sprawa. Jak się będę rozwodziła to się o tym dowiecie, do cholery! Nie życzę sobie tylko, żeby pisać, że chcę tym promować płytę. Odwalcie się ode mnie, ok?”