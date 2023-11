Reklama

Niespodziewanie Cleo dołączyła do grona jurorów w "The Voice Kids". Piosenkarka zastąpiła Edytę Górniak, która ze względów rodzinnych musiała wycofać się z show TVP2. Dla Cleo jest to całkiem nowa rola. Przedtem to ona próbowała swoich sił w programach typu talent show i to ona była oceniania. Jak artystka radzi sobie w fotelu jurora? Barbara Kurdej-Szatan w rozmowie z party.pl uchyliła nieco rąbka tajemnicy. Zobaczcie nasze wideo i dowiedzcie się więcej!

Jak Cleo radzi sobie w roli jurorki?