Znamy kolejna dwa nazwiska gwiazd, które wystąpią w programie "Azja Express" ("Orient Express"). Jak dowiedziało się Party.pl, kolejnymi gwiazdami, które zobaczymy w show są sportowiec Przemysław Saleta i aktor Michał Żurawski! Jak już wiadomo w programie zobaczymy Małgorzatę Rozenek z Radosławem Majdanem czy Hannę Lis z Łukaszem Jemiołem.

Przemysław Saleta wystartuje w parze z kolegą i na pewno będzie miał przewagę nad innymi uczestnikami programu, bo sportowiec już od jakiegoś czasu prowadził interesy w Azji. A nawet tam zamieszkał. Michał Żurawski, mąż Romy Gąsiorowskiej, będzie mieć trudne zadanie do wykonania, bo oprócz tego, że lubi podróżować, to ma małe dzieci, które na miesiąc opuści.

Jak widać, przekrój gwiazd, które wystąpią w podróżniczym show jest ogromny. Modelka, dziennikarka, projektant czy kucharz. Każdy ma inne umiejętności, które mogą w Azji się przydać.

O co chodzi w show Azja Express?

"Azja Express" to zagraniczny format, w którym osiem par składających się z gwiazd w ekstremalnych warunkach musi dostać się z jednego miasta do kolejnego. Nie będą mieli pieniędzy (jedynie euro dziennie na głowę), telefonów czy środków transportu. Wszystko będą musieli załatwić swoim urokiem osobistym lub odpracować często zmuszeni do porozumiewania się w języku, którego nie znają.

Przemysław Saleta jest na sportowej emeryturze i ma czas, aby brać udział w show.

Michał Żurawski od 2010 roku jest mężem Romy Gąsiorowskiej. Wychowują w sumie trójkę dzieci.