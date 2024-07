Agnieszka Włodarczyk miała konflikt z Agnieszką Szulim na planie show "Azja Express"? Takie plotki pojawiły się w mediach jeszcze przed emisją pierwszego odcinka nowego show TVN. Podobno na planie między aktorką, a prezenterką panowała napięta atmosfera. Agnieszka rzekomo miała żal do Szulim o to, że często żartowała z niej w programie "Na językach", a prezenterka nie zrobiła nic, żeby poprawić ich relacje. Ile w tym prawdy? Spytaliśmy o to Agnieszkę Włodarczyk! (Zobacz też: Jak radzić sobie z konfliktami w pracy?)

Ja w ogólnie nie mam zamiaru się ustosunkowywać do takich pierdół i bzdur (...) Atmosfera była taka jakby nikogo nie było dokoła, jakbyśmy były tylko my i operator. Miałyśmy wrażenie, że przeżywamy tę przygodę same, powiedziała Party.pl Agnieszka Włodarczyk.

Aktorka do udziału w show zaprosiła swoją przyjaciółkę - Marię Konarowską. Jak dziewczyny wspominają swój udział w tym programie? Posłuchajcie!

Agnieszka Włodarczyk na konferencji programu Azja Express

Aktorka wystąpiła w parze ze swoją przyjaciółką Marią Konarowską