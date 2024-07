Anna Karczmarczyk doszła do finału Tańca z Gwiazdami. Karczmarczyk w wywiadzie dla Party.pl przyznała, że nie spodziewała się tak dobrego wyniku w show Polsatu.

Już na ten moment wygraliśmy, bo doszliśmy do finału! (...) te dwa zielone ogórki, które nie miały pojęcia z czym to się je i o co chodzi - powiedziała Anna Karczmarczyk przed finałem Tańca z Gwiazdami dla Party.pl.