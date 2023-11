Reklama

Andrzej Młynarczyk wróci do "M jak miłość"? Fani serialu bardzo tęsknią za Tomkiem Chodakowskim, który kilka miesięcy temu został uśmiercony w serialu. Nie brakowało jednak opinii, że Tomek tylko upozorował swoją śmierć, żeby ochronić swoją rodzinę, a aktor za jakiś czas wróci do serialu. Czy jest na to szansa? Ostatnio sporo mówiło się na ten temat, a producenci wcale nie zaprzeczali tym plotkom. Co na to sam aktor? Czy planuje powrót do "M jak miłość"? Na planie "Twoja twarz brzmi znajomo" udało nam się spytać o to Andrzeja Młynarczyka! Co zdradził? I na jakie inne pytania odpowiedzieli nam uczestnicy show Polsatu? Zobaczcie nasze wideo!

Andrzej Młynarczyk po odejściu z "M jak miłość" wziął udział w show TTBZ

Czy Tomek Chodakowski wróci do M jak miłość? Zdradził nam aktor!