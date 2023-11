Niemało emocji przyniosła także konkurencja w półfinałowym odcinku "Ameryka Express". Każdy zawodnik, który nie zapamiętał ważnych informacji na temat Peru, dostawał w twarz od starszej pani. Zawodnicy początkowo nie martwili się o ból, ponieważ kobieta wyglądała na wątłą i niegroźną. Sytuacja zmieniła się, gdy ta wymierzyła ciosy Tomaszowi Karolakowi i jego koledze. Zrobiła to z taką siłą, że ten drugi niemal stracił okulary. Ta "zabawa" nie przypadła do gustu widzom.

- Bicie po twarzy - bardzo słabe. Schodzicie na psy

- Co to do cholery za zadanie z tą babą, co ich po twarzach waliła?

- PRZEGIĘLI ???????????????????????????? - komentowali widzowie "Ameryka Express" na Facebooku i Instagramie.