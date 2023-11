2 z 4

Wypadek w "Ameryka Express" wydarzył się miesiąc wcześniej?

Pechowym autokarem miał podróżować Tomasz Karolak i Lara Gessler oraz dwójka ich przyjaciół. Na szczęście gwiazdy nie wsiadły do tego pojazdu i cudem uniknęły śmierci. Widzowie mają jednak wątpliwości co do całej tej sytuacji. W komentarzach pojawiła się teza, że wspomniany wypadek wydarzył się podobno w kwietniu, a "Ameryka Express" nagrywano w maju.

- 21 kwietnia 2018 wypadek był. W poprzednim odcinku Ola Domanska miała urodziny, a obchodzi je jak dowiedziałam się z google 9 maja więc 18 dni po tragedii jakby nie patrzeć nie w tym samym dniu... - Z tym wypadkiem to ani ładu ani składu nie miało. Obojętnie o której uczestnicy wyruszyli, to nagle każdy mijał wrak. A skoro każdy go mijał, to musiał być tam dłużej niż 2 godziny. Serio ktoś dał się nabrać na wypadek którego nie było? Kiedy odkryjecie, że TVN wciska wam kit z każdej strony, a największych kretynów czyni bohaterami. Co zrobić, żeby największy showman nie odpadł? Hmmm, ustawmy wypadek ???? gratuluję wszystkim którzy się nabrali! - Jak dla mnie autobus to ściema pod publikę! Ewidentnie widać, że leżał tam już dłuższy czas, a Pani prowadząca mówi o nim z uśmiechem na twarzy ???? - pisali zirytowani internauci.

W końcu głos w sprawie zabrał Kuba Urbański, przyjaciel Tomasza Karolaka, który również miał jechać tym autokarem. Co napisał? Zobaczcie kolejny slajd!