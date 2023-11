Kto poprowadzi czwarty sezon "Ameryki Express"? Ostatnio z programu zrezygnowała Agnieszka Woźniak-Starak, która była związana z produkcją od pierwszego sezonu! Nieoficjalne mówi się, że TVN na jej miejsce wybrał Małgorzatę Rozenek-Majdan. Prowadzącą "Projekt Lady" mogliśmy oglądać w pierwszych odcinkach, gdzie do Azji pojechała z mężem, Radosławem Majdanem! Czy wybór gwiazdy to dobry pomysł? Posłuchajcie, co na ten temat myśli Agnieszka Woźniak-Starak. A może prezenterka żałuje, że odeszła z programu i przeniosła się do stacji TVN 7, aby prowadzić "Big Brothera"?

Reklama

EastNews