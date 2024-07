Agnieszka Szulim w ostatnim odcinku "Na językach" poparła zdanie Mikołaja Lizuta w sprawie modelek. Dziennikarz muzyczny tydzień temu zaznaczył, że w tym zawodzie wystarczy mieć tylko "ładny ryj". Jego wypowiedź wywołała burzę. Został ostro skrytykowany m.in. przez menadżerkę Anji Rubik.

Temat modelek i wypowiedzi Lizuta wciąż wzbudza duże zainteresowanie. Agnieszka Szulim w "Na językach" poprała dziennikarza. Gwiazda TVN uważa, że modelki muszą mieć tylko predyspozycje fizyczne. Talent wcale nie jest im potrzebny:

Ok, mogło zaboleć słownictwo, zwłaszcza ten "ryj". Nie rozumiem jednak jednego. Jakie umiejętności trzeba mieć? Tylko predyspozycje fizyczne! Trzeba umieć chodzić i umieć pozować. Jakie inne? Nie rozumiem trochę tej afery. Jest to jeden z nielicznych zawodów, w którym niespecjalnie trzeba coś potrafić. Jest to bardzo ciężka fizyczna praca - mówiła Agnieszka