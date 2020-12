Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" pomoże kobietom w odchudzaniu! "Ja już z Was modelki zrobię"

Agnieszka Kotońska z "Gogglebox. Przed telewizorem" idzie jak burza! Co chwila zachwyca nas swoimi metamorfozami. Teraz wygląda na to, że już niedługo będzie starała się pomóc kobietom, które chcą pozbyć się nadprogramowych kilogramów!

Czy gwiazda hitu TTV szykuje coś specjalnego? Sprawdźcie szczegóły!

Zobacz także: Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" jeszcze nigdy nie była tak szczupła! Efekty jej diety i treningów są imponujące!

Metamorfoza Agnieszki Kotońskiej z "Gogglebox. Przed telewizorem" jest naprawdę spektakularna. Bohaterka hitu TTV nie odpuszcza diety i treningów i co chwila możemy oglądać fantastyczne efekty jej pracy. Gwiazda popularnego show już na początku tego roku mówiła, że schudła ponad 30 kg i stała się zupełnie inną osobą. Oprócz pozbycia się nadprogramowych kilogramów, zmieniła także kolor włosów i styl, a my dzisiaj możemy podziwiać jej niezwykłą przemianę.

Agnieszka Kotońska jest bardzo aktywna na Instagramie, na którym zgromadziła duże grono fanów. Gwiazda "Gogglebox" na bieżąco dodaje nowe posty, w których często pojawia się ogromna dawka motywacji dla obserwatorów. Tak się stało również i tym razem. Co więcej, bohaterka hitu TTV zapowiedziała, że w roku 2021 popracuje wspólnie ze swoimi obserwatorkami...

Nowy rok 🥂nowe postanowienia ✌️🌟🥂codziennie rano wszystkie kobiety bez wyjątku na dzień dobry mówimy do lustra #aledziskrolowajestpiekna i tak codziennie przez 365 dni 2021 roku, nad wagą popracujemy i każda z Was będzie wyglądać tak jak tylko chce ❤️❤️❤️❤️(tylko musicie chcieć )ja już z Was modelki zrobię ❤️❤️❤️ - napisała Agnieszka Kotońska.