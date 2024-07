Już we wrześniu rusza nowa edycja “Tańca z Gwiazdami”. Najwięcej emocji wśród widzów show budzi oczywiście lista uczestników, którzy w sierpniu rozpoczną treningi. Jak już wcześniej pisaliśmy na liście gwiazd znaleźli się m.in. aktorzy Rafał Mohr oraz Artur Pontek czy idol nastolatek i gwiazdor “Pierwszej miłości” Patryk Pniewski.

Stacja skompletowała już skład nowej edycji, a teraz dobiera gwiazdy i tancerzy w pary. Z kim zatańczy zwyciężczyni poprzedniej edycji programu Agnieszka Kaczorowska?

Jak udało nam się dowiedzieć, partnerem Agnieszki Kaczorowskiej w nowej edycji programu będzie Sławek Uniatowski! Przypominamy, że muzyk często śpiewał w poprzedniej edycji programu i w finałowym odcinku Krzysztof Ibisz zaproponował mu udział w show, a on od razu się zgodził. W ten sposób poznaliśmy pierwszego uczestnika jesiennej edycji tanecznego show, który teraz ma duże szanse na wygraną, bo Agnieszka Kaczorowska uchodzi za ulubienicę widzów. U jej boku Sławek ma duże szanse na wygraną!



Kim jest Sławek Uniatowski?

Popularność zdobył za sprawę udziału w programie „Idol", w którym zajął drugie miejsce. W finale lepszy od niego okazał się Maciej Silski. Później Sławek rozpoczął solową karierę i wziął udział w projekcie “Poland ... Why Not”. Wraz z Marylą Rodowicz nagrał też piosenkę „Będzie to co musi być”. Hitem okazała się też jego piosenka “Kocham Cię”, która została nagrana na potrzeby filmu “Nigdy w życiu”.

