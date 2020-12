Agata z "Rolnik szuka żony" ścięła włosy! W święta pochwaliła się nową fryzurą

Agata z "Rolnik szuka żony" zmieniła fryzurę! Była uczestniczka programu o poszukujących miłości rolnikach opublikowała w sieci świąteczny wpis i pokazała zdjęcie, na którym możemy zobaczyć jej najnowszy look. Od kilku miesięcy Agata miała naprawdę długie włosy- teraz najwyraźniej zdecydowała się na metamorfozę i mocno ścięła włosy i wróciła do grzywki. Zobaczcie sami!

Agata wystąpiła w piątej edycji "Rolnik szuka żony". W programie była kandydatką Łukasza Sędrowskiego i od samego początku była jego faworytką. Między Agatą a Łukaszem zaiskrzyło na tyle mocno, że w jednym z ostatnich odcinków "Rolnik szuka żony" rolnik oświadczył się swojej kandydatce!

(...) Ja z miłości się oświadczyłem, produkcja trochę pomogła wiadomo, gondola w Łazienkach Królewskich to był piękny anturaż i piękne okoliczności. Zdecydowałem się, nikt o tym nie wiedział, nikt z produkcji, reżyser nie wiedział, że będzie taka sytuacja, że oddam serce właśnie tej wybrance z programu. To było coś pięknego, to było coś silnego mocnego, to był żar, to był ogień. To było coś, co naprawdę rozpaliło serce...- jakiś czas temu rolnik wspominał w programie "Pytanie na Śniadanie".