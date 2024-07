Uczestnicy "Love Island" nie zawsze znajdują miłość na Wyspie Miłości, ale zdobywają popularność. Adam, który wziął udział w 7. edycji miłosnego hitu TV4 wzbudził wiele kontrowersji w programie, ale również i poza nim. Jego ostatnie nagranie z ośmiornicą wywołało burzę w sieci. Internauci mu tego nie zapomną!

"Love Island" to jeden z najbardziej popularnych programów randkowych. Niestety ostatnio ogłoszono, że "Love Island" znika z anteny i nowe odcinki nie pojawiają się w TV4 jesienią. Widzowie będą musieli czekać na kolejny sezon dopiero na wiosnę. Do tego czasu fani programu chętnie śledzą poczynania byłych uczestników show w mediach społecznościowych. Jednym z nich jest Adam Boguta, który nie przestaje wzbudzać kontrowersji. W programie uczestnik show sparował się z Martą, ale ich relacja szybko się zakończyła. Po udziale w miłosnym hicie Adam skupia się na swojej karierze muzycznej i Instagramie, a jego ostatni post wywołał niemałe poruszenie wśród internautów. Na udostępnionym nagraniu były model pozuje z martwą ośmiornicą, którą kładł sobie na każdym miejscu na swoim ciele.

To zaskakujące nagranie nie obeszło się bez echa wśród internautów, którzy byli zszokowani i zniesmaczeni zachowaniem byłego uczestnika "Love Island". Z pewnością długo mu tego nie zapomną.

Zmaltretowałeś żywe zwierzę dla durnego filmiku? Co ty masz w głowie?! Powinieneś odpowiadać za znęcanie się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Co za potwór!!!

Skoro to sztuka to do jakiś refleksji miało skłonić mnie kładzenie sobie na genitalia ośmiornicy? Obleśne…

— piszą internauci.