Ciąża Zosi Ślotały to obecnie jeden z najgorętszych tematów w portalach modowych. Wszyscy zainteresowani modą i dobry stylem śledzą, co stylistka nosi w czasie ciąży oraz co wybiera dla swojego dziecka. Ostatnio gwiazda pochwaliła się tym, jak przygotowała urządziła pokój dla swojego dziecka, przy okazji zdradzając jego płeć. Pisaliśmy już o tym tutaj: Ślotała urządziła pokój dla dziecka. Przy okazji zdradziła jego płeć

Równie dużym zainteresowaniem cieszą się jej kolejne stylizacje w czasie ciąży. Niektóre z nich możemy śledzić na jej profilu na Instagramie, gdzie Ślotała chętnie i często wrzuca migawki ze swojego życia. Ostatnio pokazała trzy swoje ciążowe stylizacje, z których dwie prezentują codzienny, swobodny styl, bardzo wygodny dla przyszłej mamy, a jedna to klasyczny look na wieczór lub na imprezę. Musimy przyznać, że Zosia Ślotała w ciąży nadal pokazuje wielką klasę oraz stanowi doskonałą inspirację dla wszystkich przyszłych mam.

Która z tych stylizacja najbardziej przypadła Wam do gustu?

