Reklama

Zapach Calvin Klein Women to zupełnie nowy koncept marki i… hołd dla wszystkich kobiet świata. Sprawdź, dlaczego!

Zapach Calvin Klein Women

Rąbka tajemnicy uchyla już sama nazwa zapachu - "Women", czyli "kobiety". Stworzono go nie dla jednej, a dla wielu kobiet - różnych indywidualności o różnych potrzebach, osobowościach i historiach. Powstał z inspiracji różnorodnością, pluralizmem i życiem według własnych zasad.

ZOBACZ TEŻ: Zapachowa rewolucja. Te perfumy zrobiono z… odpadków!

Ten koncept pięknie oddaje kampania zapachu, w której pokazano zdjęcia silnych, sławnych i… bardzo różnych od siebie kobiet - bohaterek przeszłych pokoleń i współczesnej kultury. Występująca w kampanii Saoirse Ronan mówi:

„Możesz być każdą kobietą, jaką tylko zechcesz być.”

I to najlepiej podsumowuje piękną ideę zapachu!

Mat. prasowe

Czym pachnie ta różnorodność?

Calvin Klein Women to pierwszy zapach stworzony przez Rafa Simonsa, dyrektora kreatywnego marki. Zbudował go on na bazie trzech głównych akordów:

NUTA GŁOWY: eukaliptus;

NUTA SERCA: płatki kwiatu pomarańczy;

NUTA GŁĘBI: drewno cedru z Alaski.

Połączono je z czarnym pieprzem i olejkiem cytrynowym, magnolią wielkokwiatową i absolutem jaśminu oraz olejkiem eterycznym olibanum.

ZOBACZ TEŻ: Perfumy o zapachu leśnego poszycia. Idealne na zimę!

Mat. prasowe

Zapach Calvin Klein Women jest do kupienia w trzech pojemnościach:

Reklama

CALVIN KLEIN WOMEN EDP 30 ml - 239 zł

CALVIN KLEIN WOMEN EDP 50 ml - 335 zł

CALVIN KLEIN WOMEN EDP 100 ml - 429 zł