Jennifer Lawrence gra główną rolę w filmie „Joy”. Wciela się w nim w Joy Mangano - samotną matkę z Long Island, która wymyśla pierwszego w historii mopa i… zostaje milionerką. Na londyńską premierę tego filmu aktorka wybrała nawiązującą do męskiego smokingu suknię domu mody Dior. Dodała do niej małą czarną torebkę i sandałki Christiana Louboutina noszące nazwę „Baila Spike”. Jesteśmy pewni, ona ma to „coś”! Też tak myślicie?! CZEKAMY NA WASZE OPINIE!

