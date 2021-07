Halle Berry niedługo skończy 55 lat i... wygląda obłędnie! Jaki jest jej sekret?

Czy uwierzycie, że Halle Berry 14 sierpnia zdmuchnie na torcie… 55 świeczek?! Gdy patrzymy na jej zdjęcia, po prostu nie możemy w to uwierzyć! Jej ciało jest szczupłe, jędrne, umięśnione i bardzo kobiece. O takiej sylwetce marzy niejedna 20-latka. Gwiazda naprawdę musiała podpisać cyrograf z diabłem, ponieważ od kilkudziesięciu lat wygląda tak samo, a może nawet lepiej!

Dieta i ćwiczenia Halle Berry

Oczywiście żartujemy z tą diabelską umową, ponieważ aktorka baaardzo ciężko pracuje na swoją sylwetkę. Halle uwielbia boks, który jest prawdziwym pogromcą tłuszczu oraz wszelkie ćwiczenia ze skakanką. Podczas treningu na siłowni nie zapomina o taśmach oporowych, ponieważ dzięki nim zostaje zaangażowanych więcej mięśni. Aktorka jest również fanką jogi, która pięknie wysmukla sylwetkę i sprawia, że ciało jest gibkie.

East News

Jak wygląda jej dieta? Jest bardzo restrykcyjny i nie ma mowy o odstępstwach, ponieważ gwiazda od ponad 30 lat choruje na cukrzycę. W jej jadłospisie znajdują się głównie białka takie, jak indyk, ryby połączone z dużą liczbą owoców i warzyw. Węglowodany? Tylko w bardzo małych ilościach.

A co z medycyną estetyczną? Halle nigdy nie przyznała się do zabiegów poprawiających urodę, jednak dobrze wiemy, że praktycznie każda hollywoodzka gwiazda z nich korzysta. Szczególnie po 50-tce utrzymanie tak rewelacyjnej sylwetki, jaką ma Halle, raczej nie jest możliwe bez wsparcia lekarza medycyny estetycznej. Treningi i dieta są w stanie bardzo dużo zdziałać, ale nie wszystko. Dlatego mamy dla ciebie dobrą wiadomość – ty też możesz zachwycać rewelacyjną sylwetką!

Przedstawiamy ci kilka zabiegów, z którymi zdążysz osiągnąć świetne efekty jeszcze w te wakacje!

Zabieg BTL EMBODY na płaski brzuch i seksowne pośladki

Zabieg BTL EMBODY modeluje ciało oraz buduje mięśnie. Co jest w nim rewolucyjnego? Zaawansowana technologia elektromagnetyczna HIFEM (High-Intensity Focused Electromagnetic Technology) wywołuje selektywnie, czyli wybiórczo, ponad maksymalne skurcze mięśni. Dzięki temu pobudza: wzrost włókien kurczliwych, tworzenie nowych białek i rozrost włókien mięśniowych. Skurcze te są tak intensywne i szybkie, że podobnego efektu nigdy nie udałoby ci się osiągnąć na treningu. Halle Berry również:).

Mat.prasowe

W trakcie jednego zabiegu energia HIFEM wywołuje ok. 20 tysięcy supramaksymalnych skurczów. Co najlepsze, ten zabieg jest całkowicie bezwysiłkowy. Ty będziesz leżeć i odpoczywać, a mięśnie będą ciężko pracować. W przypadku treningu pośladków 30-minutowy zabieg BTL EMBODY zastępuje 20 tysięcy przysiadów, a podczas zabiegu na brzuch urządzenie zapewnia mięśniom wysiłek porównywalny do 20 tysięcy brzuszków. Czy kiedykolwiek zrobiłaś przynajmniej 500 brzuszków lub przysiadów podczas jednego treningu? To wyobraź sobie efekty po 20 000 tysiącach!

Mat.prasowe

Wystarczą zaledwie 4 sesje (wykonywane co 2-3 dni), by w nieinwazyjny sposób podnieść, ujędrnić i wyszczuplić pośladki czy też wzmocnić mięśnie brzucha, zredukować nierówności i zwęzić talię. Oznacza to, że cała metamorfoza zajmie ci nie więcej niż 14 dni. Jeśli niedługo wyjeżdżasz na urlop, BTL EMBODY będzie najlepszym i ekspresowym rozwiązaniem!

Zabieg BTL EMSCULPT na ramiona i łydki

Zadbałaś już o brzuch i pośladki? To teraz czas na ramiona i łydki. Pomoże ci w tym zabieg z BTL EMSCUPLT! Podobnie jak w przypadku BTL EMBODY została zastosowana w urządzeniu energia HIFEM, która wywołuje ponad 20 tysięcy niezwykle intensywnych skurczów mięśni, tzw. skurczów supramaksymalnych. Z tą różnicą, że BTL EMSCULPT posiada specjalne aplikatory na ramiona i łydki. Małe aplikatory konturowe SMALL CONTOUR zostały tak zaprojektowane, aby celować w mniejsze grupy mięśni. W przypadku ramion urządzenie pracuje nad bicepsami i tricepsami. Po treningu HIFEM ramiona mają bardziej zdefiniowany kształt tzn. mięśnie są zaznaczone, a tkanka tłuszczowa zredukowana. Poprawi się również napięcie skóry. A jak BTL EMSCULPT działa na łydki? Mięśnie trójgłowe łydek zostaną wzmocnione, tłuszcz spalony, a ty będziesz zachwycać zgrabnymi nogami.

Mat.prasowe

Badania kliniczne potwierdziły, że seria czterech 20-minutowych zabiegów to obecnie najkrótsza procedura nieinwazyjnego wzmocnienia mięśni ramion i łydek. Szybko, prosto i bez wysiłku!

Zabieg BTL EMTONE na cellulit i ujędrnianie

Przed wakacyjnym urlopem nie można zapomnieć również o jędrności i wyglądzie skóry. W tym wypadku najlepiej sprawdzi się zabieg BTL EMTONE. Jest to niezwykle skuteczna terapia antycellulitowa, która zwalcza aż 5 przyczyn niedoskonałego wyglądu ciała: wysmukla, ujędrnia, wygładza, napina i odżywia skórę. Jest to możliwe, dzięki radiofrekwencji monopolarnej oraz fali akustycznej. W jednym urządzeniu zostały zastosowane 2 technologie i działają w jednym czasie! Jednobiegunowa fala radiowa dociera do tkanki podskórnej na głębokość ok. 4 cm! Podgrzewa tkanki do temperatury 45-55 stopni Celsjusza i przebudowuje kolagen. W efekcie pasma tkanki łącznej stają się sprężyste i elastyczne, a komórki tłuszczowe pozbywają się nagromadzonych zapasów tłuszczu. Zmniejsza się także ich liczba.

Natomiast fale akustyczne, wywołując wibracje w tkance łącznej, rozbijają zwłóknienia tworzące skórkę pomarańczową. Dzięki falom uderzeniowym, błony komórek tłuszczowych uszkadzają się, co przyspiesza proces lipolizy (uwalniania i metabolizowania tłuszczu). Z jednej strony przyspiesza to usuwanie uwolnionego tłuszczu i toksyn, z drugiej - poprawia ukrwienie i odżywienie tkanek, a nawet aktywuje enzymy rozkładające tłuszcz. Skóra staje się bardzie gładka i elastyczna, cellulit zredukowany, a sylwetka szczuplejsza (zmniejszone obwody w miejscach poddawanych zabiegom). Co więcej, aż 93% kobiet poddanych badaniom klinicznym osiągnęło znaczną redukcję cellulitu!

Mat.prasowe

Dla osiągnięcia optymalnych efektów należy wykonać serię 4 zabiegów BTL EMTONE, najlepiej w tygodniowych odstępach.

Zabieg BTL LYMPHASTIM dla wzmocnienie efektów

Jesteś już po zabiegu na redukcję cellulitu BTL EMTONE, a może zbudowałaś już mięśnie, dzięki BTL EMBODY oraz BTL EMSCULPT? A może dopiero planujesz te zabiegi? W takim razie, zafunduj sobie masaż! Nie musi być jednak w tradycyjnym wydaniu — te z użyciem sprzętów działają wydajniej. BTL LYMPHASTIM to system do masażu uciskowego, który pobudza naturalne krążenie limfy w organizmie. Zabieg polega na naprzemiennym wtłaczaniu powietrza do specjalnie skonstruowanych mankietów i jego wypuszczaniu w odpowiednich odstępach czasu. Efekt? Redukcja obrzęków i cellulitu, poprawa ukrwienia tkanek oraz usprawnienie procesu odchudzania. A do tego wszystkiego świetnie relaksuje! To wisienka na torcie wakacyjnych zabiegów i warto pójść na niego dla czystej przyjemności. A przy okazji zadbać o skórę!

Mat.prasowe

Jak widzisz, istnieje wiele sposobów, aby osiągnąć wymarzoną sylwetkę. Wybierz najlepszy dla siebie!

Materiał powstał z udziałem marki BTL