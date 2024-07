1 z 11

Julia Wieniawa zagrała na wczorajszym evencie Showmaxu, Tidala i Playa i... zachwyciła imponującymi metalicznymi sandałkami na wysokim obcasie. Czyż nie wyglądają jak od projektanta?

Nic bardziej mylnego – dzięki letnim wyprzedażom Julia upolowała je w Deezee za niecałe 100 zł! Dlaczego by nie zainspirować się młodą aktorką? Znaleźliśmy dla Was 10 par sandałków, które wyglądają olśniewająco, a nie nadszarpną przy tym Waszego budżetu. Zapraszamy do galerii!

