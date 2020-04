Wittchen też walczy z koronawirusem - szyje maseczki dla szpitali

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju, spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa COVID19, WITTCHEN nie pozostaje obojętny, dlatego też dołączył do akcji pomocy i rozpoczyna produkcję maseczek ochronnych – niezbędnych pracownikom służby zdrowia w tym trudnym czasie.

Bezpieczeństwo i zdrowie to wartości, które należy teraz stawiać na pierwszym miejscu. Akcję koordynuje Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Partnerstwa Gospodarczego Powiatu Nowodworskiego. W obliczu obecnego zagrożenia, każda pomoc jest niezwykle ważna. W ramach akcji powstały już pierwsze maseczki, szacunkowo firma będzie mogła uszyć ok. 500 sztuk dziennie. Uszyte przez WITTCHEN maseczki trafią do szpitala i po profesjonalnej sterylizacji będą służyć lekarzom.

Marka Wittchen zaangażowała się w walkę z koronawirusem. Pamiętajmy, razem możemy więcej!

To wspaniała akcja marki Wittchen!